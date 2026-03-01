Рязанцы сообщили, что в пятиэтажке из-за протекания крыши произошло возгорание

По словам местных жителей, инцидент произошел 1 марта в подъезде № 2 дома № 21 на улице Крупской. Они отметили, что после проведенного ремонта крыша протекает с 5-го по 1-й этаж. «В связи с чем сегодня, 1 марта, во втором подъезде произошло возгорание электрощитового оборудования и подъезд обесточили представители УК», — рассказали жители дома, уточнив, что света до сих пор в доме нет. Рязанцы добавили, что уборку снега с крыши проводили «для галочки», из-за чего, по их словам, произошло обледенение балконов.

Официально информацию не комментировали.