Под Рязанью легковушка «улетела» в кювет

Отмечается, что авария произошла в воскресенье, 1 марта, на трассе М-5 перед складом WB в селе Тюшево Рязанского округа. На опубликованных кадрах видно, что после ДТП легковушка перевернулась на крышу. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Информации о пострадавших нет, подробности уточняются.