Касимов признали лучшим городом России в сфере духовно-просветительского туризма
В Касимове 28 февраля прошел финал Всероссийской премии «Туристические города». Об этом сообщил глава муниципального образования Иван Бахилов в своих соцсетях. Мероприятие собрало представителей 70 регионов России и стало площадкой для демонстрации лучших практик развития туризма и обмена опытом. По словам Ивана Бахилова, Касимов получил Гран-при в номинации «Город духовно-просветительского туризма» и занял второе место в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ».

В Касимове 28 февраля прошел финал Всероссийской премии «Туристические города». Об этом сообщил глава муниципального образования Иван Бахилов в своих соцсетях.

Мероприятие собрало представителей 70 регионов России и стало площадкой для демонстрации лучших практик развития туризма и обмена опытом.

По словам Ивана Бахилова, Касимов получил Гран-при в номинации «Город духовно-просветительского туризма» и занял второе место в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ».

«Эта награда — яркое свидетельство уникальности и притягательности Касимова как центра духовных традиций и культурного наследия. Хочу искренне поздравить и наших соседей, города Михайлов и Шацк, с участием и заслуженными победами в различных номинациях», — отметил Иван Бахилов.

Фото: Telegram-канал Ивана Бахилова.