Касимов признали лучшим городом России в сфере духовно-просветительского туризма

В Касимове 28 февраля прошел финал Всероссийской премии «Туристические города». Об этом сообщил глава муниципального образования Иван Бахилов в своих соцсетях. Мероприятие собрало представителей 70 регионов России и стало площадкой для демонстрации лучших практик развития туризма и обмена опытом. По словам Ивана Бахилова, Касимов получил Гран-при в номинации «Город духовно-просветительского туризма» и занял второе место в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ».