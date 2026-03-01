Касимов признали лучшим городом России в сфере духовно-просветительского туризма

В Касимове 28 февраля прошел финал Всероссийской премии «Туристические города». Об этом сообщил глава муниципального образования Иван Бахилов в своих соцсетях.
Мероприятие собрало представителей 70 регионов России и стало площадкой для демонстрации лучших практик развития туризма и обмена опытом.
По словам Ивана Бахилова, Касимов получил Гран-при в номинации «Город духовно-просветительского туризма» и занял второе место в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ».
«Эта награда — яркое свидетельство уникальности и притягательности Касимова как центра духовных традиций и культурного наследия. Хочу искренне поздравить и наших соседей, города Михайлов и Шацк, с участием и заслуженными победами в различных номинациях», — отметил Иван Бахилов.
Фото: Telegram-канал Ивана Бахилова.