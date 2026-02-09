За неделю в Рязанской области потушили 27 пожаров

Всего за неделю произошло 16 техногенных пожаров и 11 загораний мусора. Огонь уничтожил и повредил 13 строений и четыре машины. Есть одна пострадавшая. После пожара, который случился 3 февраля в селе Максы Сараевского округа, госпитализировали женщину 1938 года рождения.

За прошедшую неделю, с 2 по 8 февраля, в Рязанской области потушили 27 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

