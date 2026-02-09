ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ

По данным Минобороны, российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Также нанесены удары по пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 142 районах. Кроме того, за сутки средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы и 72 БПЛА самолетного типа.