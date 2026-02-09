Врачи: использование грязной клавиатуры может привести к развитию аллергии

Загрязнённая и запылённая клавиатура может вызвать аллергию. Об этом рассказала врач Логина. Она уточнила, что люди с повышенной чувствительностью и ослабленным иммунитетом более подвержены заболеваниям из-за сбоев иммунной системы, вызванных внешними факторами. «В данном случае пыль — это триггер, который вызывает обострение аллергических реакций, если они сформировались».

«В данном случае пыль — это триггер, который вызывает обострение аллергических реакций, если они сформировались. Аллергены — генетически чужеродные для организма факторы, но сами по себе не обладающие патогенными свойствами», — объяснила Логина в беседе с «Абзацем».

Врач в беседе с 360.ru предупредила: аллергический ринит, постоянная заложенность носа и выделение слизи могут быть признаками проблем со здоровьем. Без своевременной помощи возможны осложнения, включая бронхиальную астму.