В рязанском магазине засняли воду, текущую с потолка около светильника
Видео появилось в соцсетях. «Вот такой фонтан с лебедями и никакие службы не реагируют», — написала рязанка. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что провели выездное обследование. По их информации, аварийную ситуацию уже устранили, условия хранения пищевых продуктов не были нарушены.
