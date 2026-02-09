В Рязанском ГАТУ стартовал региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы»

Шестеро студентов учебных заведений среднего профессионального образования Рязанской области будут состязаться в рамках регионального этапа конкурса «Профессионалы», в том числе представитель РГАТУ. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Приветственные слова к участникам произнесли врио ректора РГАТУ Елена Правдина, декан факультета СПО Анна Емельянова и линейный эксперт чемпионата Александр Паршуткин.

Уже в четвертый раз Рязанский ГАТУ выступает площадкой соревнований по направлению «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Чемпионат является соревнованием, направленным на выявление уровня профессиональной подготовки участников и создание моделей продукции в конкретной сфере экономики.

Одновременно с основным этапом чемпионата проходят мероприятия профориентационной направленности для учащихся школ, включающие практические занятия, семинары мастеров и ознакомительные туры.