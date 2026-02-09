В Рязанской ОКБ обновили проводку, отопление и сделали перепланировку помещений

В областной клинической больнице Рязани в феврале 2026 года начали масштабный ремонт стационара на первом этаже третьего блока. Об этом сообщили в медучреждении.

На текущий момент рабочие уже заменили электрическую проводку, установили новые отопительные радиаторы и выполнили перепланировку помещений. В планах также замена окон и дверей, монтаж сантехнического оборудования и систем водоснабжения, а также установка стеновых и потолочных панелей.

Медицинская помощь в стационаре продолжается без перерыва. В больнице уверены, что после завершения ремонта пациенты смогут получать услуги в более комфортных условиях, соответствующих современным стандартам качества здравоохранения.