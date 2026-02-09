В Рязанской области задержали мужчину за нападение на полицейского

В Рязанской области 55-летний местный житель подозревается в насилии в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает СК России по региону.

По данным следствия, 5 февраля вечером мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и угрожал членам семьи. На место прибыл полицейский, чтобы пресечь противоправные действия, но подозреваемый причинил ему телесные повреждения.

Мужчину задержали. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся судебные экспертизы и следственные действия, направленные на сбор доказательств. Расследование продолжается.