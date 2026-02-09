В Рязанской области в ходе рейдов изъяли 25 литров алкоголя
В выходные дни сотрудники полиции провели рейды в Рязани и области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В результате обнаружили 23 нарушения миграционного законодательства, совершенные иностранцами. Также полицейские остановили 48 человек за противоправные действия в центре города и в крупных торговых центрах. В одном из магазинов на улице Связи обнаружили нарушения при продаже алкоголя и изъяли 25 литров спиртного. По всем фактам проводятся проверки.
