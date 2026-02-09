В Рязанской области пьяный мужчина чуть не зарезал жену из-за упреков
В селе Маково Михайловского района произошел семейный конфликт. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции. 28-летняя женщина позвонила и сообщила, что ее пьяный муж угрожает ей ножом. Ей пришлось убежать и спрятаться от него. Полицейские быстро прибыли на место и нашли мужчину на улице. Они изъяли у него нож и задержали его. По информации, конфликт начался, когда после распития алкоголя жена упрекнула мужа в том, что он не зарабатывает и живет за ее счет. Мужчина разозлился и, схватив нож, стал угрожать расправой. Теперь против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.
