Все публикации →
В Рязани отключили горячую воду и отопление
В Рязани отключили горячую воду и отопление 9 февраля. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».

До 15:00 для замены участка трубопровода отключили горячую воду на улице Введенской, дом № 67. До 16:00 отопления не будет в доме № 71 на улице Стройкова.

С 10:00 до ориентировочно 16:00 для установки насоса ограничена подача горячей воды по адресам:

  • улица Быстрецкая, дома №№ 19 корпус 1, 23, 25;
  • улица Кальная, дом № 15.

В зону отключения попали детский сад № 26, школа № 73.

До ориентировочно 14:00 горячей воды нет на следующей улице:

  • Щорса, дома №№ 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 38/11.

Также горячую воду отключили в детском саду № 116, школе № 57.