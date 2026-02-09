В России начали создание вакцины от колоректального рака

Эксперт сообщила, что медики уже отобрали первых пациентов для получения вакцины от колоректального рака. Обращение о ее создании поступило от около 400 пациентов из России и других стран, включая США, Нидерланды и Израиль. «Начато создание вакцин после забора опухолевого материала. Ее планируют начать применять в первом квартале этого года», — отметила Скворцова. Справка: Колоректальный рак (рак толстого кишечника, рак толстой кишки) — злокачественная опухоль, которая локализуется в толстом кишечнике или прямой кишке.

В России начали создание вакцины от колоректального рака. Об этом РИА Новости рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Эксперт сообщила, что медики уже отобрали первых пациентов для получения вакцины от колоректального рака. Обращение о ее создании поступило от около 400 пациентов из России и других стран, включая США, Нидерланды и Израиль.

«Начато создание вакцин после забора опухолевого материала. Ее планируют начать применять в первом квартале этого года», — отметила Скворцова.

Справка:

Колоректальный рак (рак толстого кишечника, рак толстой кишки) — злокачественная опухоль, которая локализуется в толстом кишечнике или прямой кишке.