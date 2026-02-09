Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
-12°
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-8°
ЦБ USD 77.05 0.5 07/02
ЦБ EUR 91.05 0.76 07/02
Нал. USD 77.80 / 77.00 09/02 13:25
Нал. EUR 91.70 / 91.90 09/02 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
Вчера 11:03
2 334
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 073
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 036
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 677
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России могут ввести компенсацию жертвам телефонных мошенников за счет банков
Инициатива предполагает создание правительством закрытого перечня критериев, по которым будут определяться мошеннические действия. В случае, если банк не выполнит своевременные антифрод-меры, он будет обязан компенсировать ущерб пострадавшим клиентам. Однако, если финансовая организация выполнила все необходимые требования безопасности, а клиент сам совершил перевод или передал деньги мошеннику, возмещение не будет предоставлено.

В России могут ввести компенсацию ущерба для жертв телефонных мошенников, если будет установлено, что банки не предприняли должных мер для защиты денежных переводов. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Боярского.

Он отметил, что соответствующие поправки рассмотрят на ближайшем заседании парламента.

Инициатива предполагает создание правительством закрытого перечня критериев, по которым будут определяться мошеннические действия. В случае, если банк не выполнит своевременные антифрод-меры, он будет обязан компенсировать ущерб пострадавшим клиентам. Однако, если финансовая организация выполнила все необходимые требования безопасности, а клиент сам совершил перевод или передал деньги мошеннику, возмещение не будет предоставлено.

Кроме того, депутаты планируют расширить финансовую ответственность на операторов связи.