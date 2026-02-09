В России могут ввести компенсацию жертвам телефонных мошенников за счет банков

Инициатива предполагает создание правительством закрытого перечня критериев, по которым будут определяться мошеннические действия. В случае, если банк не выполнит своевременные антифрод-меры, он будет обязан компенсировать ущерб пострадавшим клиентам. Однако, если финансовая организация выполнила все необходимые требования безопасности, а клиент сам совершил перевод или передал деньги мошеннику, возмещение не будет предоставлено.

В России могут ввести компенсацию ущерба для жертв телефонных мошенников, если будет установлено, что банки не предприняли должных мер для защиты денежных переводов. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Боярского.

Он отметил, что соответствующие поправки рассмотрят на ближайшем заседании парламента.

Кроме того, депутаты планируют расширить финансовую ответственность на операторов связи.