В Рособрнадзоре заявили о недоверии к ИИ при проверке ЕГЭ

Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, отметив, что использование ИИ в данной сфере ограничивается лишь анализом объективности проведения экзамена. «Мы не планируем это делать. Хотя искусственный интеллект мы используем сейчас для того, чтобы проверять объективность проведения процедуры», — заявил Музаев. По словам Музаева, искусственный интеллект уже несколько лет применяется для анализа почерков, однако полная автоматизация проверки экзаменационных работ не планируется.

