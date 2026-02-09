Рязань
В Рособрнадзоре заявили о недоверии к ИИ при проверке ЕГЭ
