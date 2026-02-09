В приложении «Куда» запустили туристический квест-маршрут по Рязани

В приложении для самостоятельных путешественников «Куда» появился новый маршрут по Рязани с квестом и посещением 15 городских локаций. Об этом сообщили в комитете инвестиций и туризма Рязанской области.

Маршрут рассчитали как на туристов, которые впервые приезжают в город, так и на местных жителей. Большинство точек находятся в центре. В список вошли Лыбедский бульвар, Музей истории рязанского леденца, Рязанский музей путешественников, озеро Ореховое и городской пляж, Рязанский кремль, Музей истории ВДВ, музей-усадьба Павлова, Трубежная набережная с памятником Сергею Есенину и художественный музей Пожалостина.

Приложение «Куда» доступно в Google Play, App Store, App Gallery и RuStore.

Фото: комитет инвестиций и туризма Рязанской области.