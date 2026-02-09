В поселке Пителино 10 февраля отключат воду

В рабочем поселке Пителино Рязанской области 10 февраля с 9:00 до 17:00 отключат водоснабжение на ряде улиц. Об этом сообщает МКП «Водоканал-Пителинский».

Подачу воды приостановят на улицах Толстого, Луначарского, Пролетарская, Калинина, Титова, Гагарина, Новая, Ленина, Чкалова, Строителей, Молодежная, Павлова, Полевая и Тюлина. Ограничения ввели из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе.