В МГУ в 2026 году появится факультет искусственного интеллекта

По словам руководства университета, факультет будет принимать студентов на программы бакалавриата и магистратуры и обучать их в области математики и информатики с акцентом на искусственный интеллект. Также планируется подготовка специалистов по проектированию, созданию и внедрению систем ИИ.

МГУ откроет факультет искусственного интеллекта в 2026 году. Об этом «Коммерсанту» сообщил ректор вуза Виктор Садовничий в ходе зимнего дня открытых дверей, приуроченного ко Дню российской науки.

Уже на дне открытых дверей сотрудники МГУ показали практические разработки в сфере ИИ, включая технологии компьютерного зрения и автоматического анализа данных.