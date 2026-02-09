В Кемерове погибла школьница после инцидента во время прогулки

В Кемерове школьница погибла после происшествия во время вечерней прогулки с друзьями. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, вечером 31 января двое мальчиков и девочка гуляли вместе. Ребята нашли на дороге шарф, после чего девочка закрепила его на дереве и начала выполнять опасные действия. Подростки пытались ее остановить и побежали за помощью.

Очевидцы сообщили, что когда дети вернулись, девочка уже находилась в тяжелом состоянии. Позже она умерла. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают правоохранительные органы.