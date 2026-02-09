В Касимовском округе обновили автодорогу Дмитриево — Данево — Семенчуково

Завершены работы по обновлению автодороги Дмитриево — Данево — Семенчуково, протяженность которой составляет 5,7 км. По ней проходит школьный маршрут, а также осуществляется доступ к фельдшерско-акушерскому пункту. В ходе ремонта дорожники расширили проезжую часть, отремонтировали водопропускные трубы и обновили асфальтобетонное покрытие. Кроме того, была нанесена новая разметка и установлены современные дорожные знаки, что значительно повысит безопасность движения.

Фото: Рязанская область.