В Карелии мужчина заступился за девушку и получил 10 ножевых

В подъезде жилого дома в Кондопоге молодой человек заступился за девушку, которая ссорилась со своим спутником, и получил 10 ударов ножом. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости 18+".

Данилу (на фото) дважды пытались спасти медики, пока его везли в больницу, но в итоге он умер на операционном столе.

Как сообщают местные СМИ, задержан военнослужащий, приехавший на лечение после ранения. Расследование ведёт военная прокуратура.

Фото: соцсети.