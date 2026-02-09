В Госдуме высказались об ограничении соцсетей для детей

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил о необходимости введения возрастного ограничения для доступа к соцсетям. По его словам, ситуация требует внимания, так как дети в возрасте от шести до восьми лет сталкиваются с многочисленными опасностями на различных интернет-платформах. Боярский подчеркнул, что этот вопрос будет активно обсуждаться и является актуальным требованием времени. Он также отметил, что попытки регулирования возраста пользователей в других странах пока остаются на декларативном уровне, и важно следить за нововведениями в этой области, особенно в Европе и Австралии.

