В Госдуме высказались об ограничении соцсетей для детей

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил о необходимости введения возрастного ограничения для доступа к соцсетям.
По его словам, ситуация требует внимания, так как дети в возрасте от шести до восьми лет сталкиваются с многочисленными опасностями на различных интернет-платформах.
Боярский подчеркнул, что этот вопрос будет активно обсуждаться и является актуальным требованием времени.
Он также отметил, что попытки регулирования возраста пользователей в других странах пока остаются на декларативном уровне.
«Доподлинно мы никогда не знаем, кто находится у устройства, у планшета, у стационарного компьютера. Поэтому мы внимательно наблюдаем за теми нововведениями, которые в Европейском союзе, в