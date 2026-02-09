В Госдуме предложили выделить в аэропортах отдельную очередь для россиян

В российских аэропортах может появиться очередь только для граждан России на паспортном контроле. По данным URA.ru, с такой инициативой выступил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов.

Он считает, что недопустимо, когда россияне, возвращающиеся с отдыха, стоят в одной очереди с мигрантами из постсоветских стран и иностранными туристами.

Нилов предложил также разделить иностранцев на две категории: приезжающих работать и туристов. По его мнению, это позволит создать три очереди на паспортном контроле, что обеспечит более удобное и быстрое прохождение контроля для всех пассажиров.

Депутат подчеркнул, что такая система не обязательно должна работать постоянно, но должна быть гибкой и адаптироваться к текущим условиям.