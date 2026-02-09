В ГАИ Рязанской области напомнили о безопасности в непогоду
«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток», — говорится в сообщении. Отмечается, что 9 февраля в регионе будет облачно. Выпадет небольшой снег. На дорогах — гололедица.
В ГАИ Рязанской области напомнили о безопасности в непогоду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 9 февраля в регионе будет облачно. Выпадет небольшой снег. На дорогах — гололедица.