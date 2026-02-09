В «Автовазе» опровергли сообщения о проблеме с блоком управления Lada Largus

Ранее СМИ писали, что владельцы и предприниматели сталкиваются со снижением ресурса узлов, частыми поломками и проблемами с электроникой у новых Lada Largus. Как сообщили в пресс-службе компании, с момента возобновления производства моделей в Ижевске в 2024 году продали более 59 тысяч таких авто. Их гарантийная и сервисная статистика показывает, что количество обращений по работе ЭБУ не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных машин. Кроме того, в «Автовазе» заявили, что проверяют информацию по обратившимся сервисным центрам и автопаркам, указанным в публикациях СМИ.

