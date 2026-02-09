Суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron*
Рэпера обвиняют по части 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение любого из административных правонарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 КоАП РФ). Отмечается, что он отправится в СИЗО на два месяца с момента экстрадиции и задержания в России. Лебедева уточнила, что сейчас местонахождение рэпера не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия. * — признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал рэпера Oxxxymiron* (Мирона Федорова). Об этом 9 февраля в своем Telegram-канале сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов северной столицы Дарья Лебедева.
Рэпера обвиняют по части 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение любого из административных правонарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 КоАП РФ).
Отмечается, что он отправится в СИЗО на два месяца с момента экстрадиции и задержания в России.
Лебедева уточнила, что сейчас местонахождение рэпера не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия.
* — признан Минюстом РФ иностранным агентом.