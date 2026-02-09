Сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» отличились в профсоюзной лыжной гонке и завоевали три золота, три серебра и бронзу

Сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» отличились в профсоюзной лыжной гонке и завоевали три золота, три серебра и бронзу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В минувшую субботу в Солотче на старт вышли 54 спортсмена из разных подразделений строительной компании. Гонка состоялась по инициативе Рязанской областной организации профсоюза строителей России.

«Это наши традиционные зимние соревнования, им уже более 40 лет», — рассказала председатель организации Зинаида Субботкина. — «В этом году участие приняли Картонно-рубероидный завод, завод „ЖБИ-3“ и „Зелёный сад“. Всего у нас более 100 спортсменов, делегация „Зелёного сада“ самая многочисленная. Здорово, что спортсменов поддерживают болельщики, многие пришли с детьми».

Лыжники соревновались в трёх возрастных группах: от 18 до 34 лет, от 35 до 49 лет, от 50 лет и старше. Первые две категории — самые многочисленные. Здесь развернулась напряжённая борьба и именно здесь сотрудники «Зелёного сада» одержали сразу несколько побед.

«Золото» у Кирилла Кадникова (18-34), Максима Зенкина (35-49) и Светланы Артёмовой (35-49). «Серебро» заслужили Вера Чевагина (18-34), Марина Алёшина (35-49) и Сергей Рыбкин (35-49). Бронзовая медаль в категории от 18 до 34 лет у Ильи Афанасьева. Поздравляем и равняемся на чемпионов!

После финиша спортсмены поделились своими эмоциями и впечатлениями. Максим Зенкин, системный администратор ГК «Зелёный сад — наш дом»:«В компании я работаю недавно, это моё первое участие в спортивном мероприятии, но точно не последнее. Лыжный спорт — мой любимый, также я занимаюсь плаванием и единоборствами. Гонка очень понравилась, и спасибо большое моему коллеге, Сергею Рыбкину, который помог мне подготовить лыжи и, кстати, финишировал вторым — вслед за мной».

Но, конечно, победа была не единственной целью участников гонки. Ещё — прогулка на свежем воздухе по зимнему лесу, хорошая компания и отличное настроение. Юрисконсульт и помощник директора по развитию Анастасия Волкова призналась, что от всего происходящего она в детском восторге!

«Мне очень понравилось, хотя на лыжах я не стояла со школы. Трасса была сложная, интересная. Сегодня я бежала на лыжах своей бабушки, она занимается спортом регулярно и одолжила инвентарь. Думаю, я её не подвела».

Итог гонки подвела директор по строительству ГК «Зелёный сад — наш дом» Екатерина Панина:

«Такие соревнования сплачивают коллектив. Мы благодарны руководству за полное содействие в подготовке к участию. Это и аренда лыжного оборудования, и аренда тёплых беседок, угощение и премии для сотрудников-победителей. Мы все за спорт!»

Кстати, компания «Зелёный сад — наш дом» и сама организует много интересных спортивных мероприятий для жителей региона и даже всей страны. На очереди — чемпионат по зимней рыбалке.