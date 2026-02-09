РязГМУ впервые попал в глобальный предметный рейтинг университетов

По данным пресс-службы, университет подтвердил лидерство в медицинском образовании России, особенно в ключевых областях здравоохранения. Это важно для абитуриентов и работодателей при оценке уровня подготовки и научного потенциала выпускников.

Рязанский медуниверситет имени Павлова впервые вошёл в глобальный рейтинг по клинической и фундаментальной медицине. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что эксперты портала best-edu.ru изучили международную конкурентоспособность университетов постсоветского пространства и включили два новых рейтинга — RUR и SCImago. RUR оценивает эффективность вузов по качеству преподавания, исследованиям, сотрудничеству и устойчивости.