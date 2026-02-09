Рязанцу назначили досрочную пенсию по старости через суд
Сапожковский районный суд обязал Соцфонд назначить досрочную пенсию 60-летнему рязанцу по иску прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Заявитель обратился в суд из-за нарушения пенсионных прав. Прокурорская проверка выявила, что при назначении досрочной пенсии не учли 9 лет и 2 месяца его работы в зоне с льготным статусом. Это лишило его права на снижение пенсионного возраста на два года до 58 лет. В итоге суд постановил назначить пенсию.