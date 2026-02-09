Рязанцам сообщили об отключении холодной воды 9 февраля
Рязанцам сообщили об отключении холодной воды 9 февраля. Соответствующую информацию разместили на сайте «Водоканала».
С 09:00 до 17:00 холодной воды нет по адресу:
- улица Высоковольтная, дома №№ 27 корпус 2, 29, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 29 корпус 3, 31 корпус 2, 33, корпус 2 (МБДОУ № 102).
Кроме того, с 10:00 до 13:00 отключили холодную воду в Солотче на улице Мещерской, в домах №№ 17, 19.