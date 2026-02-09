Рязанцам рассказали о погоде 10 февраля
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах — гололедица. Ветер будет западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит −19…−14°С, днем — −14…−9°С.
