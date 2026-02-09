Россиянам начали предлагать заработать на маркетплейсах

В МВД России рассказали, зачем мошенникам нужен доступ к аккаунтам на маркетплейсах. Об этом пишет «Абзац». Основная цель мошенников — оформлять покупки в рассрочку на дорогие гаджеты. После того как они получают контроль над аккаунтом, они делают заказы, а финансовые обязательства остаются на настоящем владельце. Мошенники часто публикуют объявления в соцсетях и мессенджерах с предложениями «заработка на маркетплейсах», просят оформить покупку за деньги для повышения рейтинга. Они также используют фишинговые сайты и поддельные страницы для получения доступа к аккаунтам.

Киберполиция рекомендует установить самозапрет на кредиты, включить двухфакторную аутентификацию и следовать основным правилам кибербезопасности, чтобы защитить себя от мошенников.