Politico: Украина планирует запросить у ЕС Patriot и NASAMS
Минобороны Украины Михаил Федоров 11 февраля примет участие в заседании Совета Евросоюза по иностранным делам в Брюсселе. На встрече он планирует обратиться к странам ЕС с просьбой о поставках дополнительных систем противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot и NASAMS. Об этом сообщает газета Politico. Федоров должен проинформировать руководителей оборонных ведомств стран ЕС о «наиболее насущных» потребностях Украины. В рамках заседания также будет обсуждаться сотрудничество между Украиной и ЕС в области оборонных инноваций.
