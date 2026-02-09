Подросток напал с ножом на студентов медуниверситета в Уфе, есть раненые

В Уфе 15-летний подросток напал с ножом на студентов в общежитии медицинского университета, пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД России Ирина Волк. По ее данным, ранения получили четверо студентов и двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции.

В Уфе 15-летний подросток напал с ножом на студентов в общежитии медицинского университета, пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД России Ирина Волк.

По ее данным, ранения получили четверо студентов и двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Нападавшего задержали. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как передает Telegram-канал «112», всех пострадавших доставили в больницы, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть один подросток, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

По информации местных СМИ, нападение произошло в общежитии Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина, где живут в том числе иностранные студенты. По словам одного из студентов, нападавший выкрикивал расистские оскорбления. Также сообщается, что подросток придерживался неонацистских взглядов и при задержании ранил себя. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.