Нескольким российским университетам вынесли предостережения

Рособрнадзор вынес предостережение Московскому университету «Синергия» из-за решения об отказе в предоставлении обучающемуся академического отпуска с нарушением сроков. Также предостережения были вынесены Байкальскому гуманитарному институту, Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой; Орловскому государственному институту культуры, Высшей инженерно-конструкторской школе, Межгосударственной образовательной организации высшего образования Кыргызско-российскому славянскому университету имени первого президента РФ Б. Н. Ельцина.