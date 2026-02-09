На ремонтную программу в 2026 году «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» направят 18 млрд рублей

На ремонтную программу в 2026 году «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» направят 18 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В соответствии с утвержденными программами технического обслуживания и ремонта энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проведут масштабные работы по модернизации энергооборудования в 20 регионах присутствия.

На выполнение этих мероприятий в 2026 году будет направлено:

в «Россети Центр» — 8 млрд рублей;

в «Россети Центр и Приволжье» — 10 млрд рублей.

В 2026 году филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» планирует выполнить ремонт оборудования на 23 подстанциях (ПС) 35-110 кВ, среди них ПС 110 кВ «Театральная» и «Элеватор» в Рязани, ПС 110 кВ «Соломино» в Клепиковском и ПС 110 кВ «Кораблино» в Кораблинском округах. Также будет произведен ремонт 208 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и более 143 км линий электропередачи всех классов напряжения. Особое внимание будет уделено расчистке просек воздушных линий электропередачи от древесной и кустарниковой растительности в объеме 1660 га.

«Надежность электроснабжения напрямую зависит от того, насколько своевременно и качественно выполняются работы по программе технического обслуживания и ремонта сетей. По итогам 2025 года компании перевыполнили план на 9%. В результате количество технологических нарушений по сравнению с 2024 годом сократилось на 14%, а средняя продолжительность перерывов электроснабжения уменьшилась более чем на треть», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.

Фото: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».