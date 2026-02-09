Мошенники стали обманывать россиян под предлогом срочной диспансеризации
Мошенники обманывают россиян, предлагая записаться на диспансеризацию через электронную очередь. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Они обманом заставляют людей срочно встать в очередь, требуя паспортные данные и код из СМС и игнорируют предложения жертв записаться самостоятельно.