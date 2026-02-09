Минздрав РФ планирует утвердить список заболеваний, при которых нельзя работать в охране

Перечень включает органические и симптоматические психические расстройства: шизофрению, умственную отсталость, шизотипические, бредовые, аффективные, невротические расстройства, расстройства, связанные со стрессом, соматоформные, а также хронические расстройства личности и поведения у взрослых с тяжелыми проявлениями.

Минздрав России создает список болезней, запрещающих работу в частной охране. Об этом сообщили в изании ТАСС.

«Утвердить прилагаемый перечень заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2032 г. «, — говорится в документе.

Перечень включает органические и симптоматические психические расстройства: шизофрению, умственную отсталость, шизотипические, бредовые, аффективные, невротические расстройства, расстройства, связанные со стрессом, соматоформные, а также хронические расстройства личности и поведения у взрослых с тяжелыми проявлениями.

Также перечислены расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, до снятия с диспансерного учета. Дополнительно указаны заболевания глаза: нарушения рефракции, аккомодации, зрения, включая слепоту, с остротой зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом.