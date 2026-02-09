Минтруд не собирается снова повышать пенсионный возраст из-за дефицита кадров

Министр подчеркнул, что молодежь (18-27 лет) — главный ресурс для рынка труда, а работники старшего возраста — ценный актив. Опытные сотрудники часто выступают наставниками. Пенсионная реформа не завершена, в новых регионах переходный период продлится до 2032 года. По словам Котякова, повышение пенсионного возраста уменьшило дефицит рабочей силы. Для его дальнейшего сокращения нужны автоматизация и наставничество.

Дефицит рабочей силы в экономике не станет причиной для очередного увеличения пенсионного возраста. Об этом «Коммерсанту» заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — подчеркнул он.

