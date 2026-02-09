Минпромторг анонсировал полный перечень машин для использования в такси

Полный перечень локализованных автомобилей для такси в России готовится и выйдет в ближайшие недели. сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки «Иннопром. Саудовская Аравия». «Скоро. Он уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем (Мантуров, первый вице-премьер — ред.). Я думаю, что вопрос ближайших недель», — так Алиханов ответил на вопрос о том, когда будет представлен полный список автомобилей, адаптированных для использования в такси.

