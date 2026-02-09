L’Oreal зарегистрировала в России пять товарных знаков

Французская парфюмерно-косметическая компания L’Oreal зарегистрировала в России пять товарных знаков. Об этом 9 февраля сообщило РИА Новости.

Со ссылкой на Роспатент отмечается, что заявки о регистрации знаков поступали с января по март 2025 года. В феврале 2026-го их одобрили.

Отмечается, что теперь L’Oreal сможет в России продавать масла, парфюмерию, средства по уходу за кожей и волосами, косметику под товарными знаками: Alien, «Мэйбеллин», Pureology Professional Color Care, Lancome и Essie.

В публикации напомнили, что компания временно закрывала в РФ магазины в 2022 году.