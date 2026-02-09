Глава Росавиации заявил о готовности к возобновлению авиасообщения с США

Как подчеркнул Дмитрий Ядров, при возобновлении авиарейсов в США нужно руководствоваться снятием ряда ограничений с российских авиакомпаний. Напомним, что соответствующий вопрос обсуждался еще в июне 2025 года.

