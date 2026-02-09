Глава Госжилинспекции Рязанской области неудовлетворительно оценила работу УК

Начальник Госжилинспекции Рязанской области Татьяна Тарасюк неудовлетворительно оценила работу управляющих компаний. Об этом она рассказала в эфире телеканала «ТКР».
"Я бы оценила их работу как неудовлетворительную. Мы проживаем в многоквартирных домах и, выходя из своих подъездов, видим не очень радужную картину: нечищеные входные группы, тротуары, проблемы с выездом, колейность. Управляющие компании должны своевременно приступать к обслуживанию придомовой территории", — заявила Татьяна Тарасюк.
Глава ГЖИ уточнила, что существует несколько критериев оценки работы управляющих компаний, в большинстве случаев распределение мест в рейтинге зависит от жителей. Влияют также следующие факторы: наличие техники, умение общаться с собственниками, реагирование на жалобы. Низкие места в рейтинге могут стать основанием для лишения УК лицензий.
Татьяна Тарасюк рассказала, что в Рязанской области в мессенджере MAX существует 4 тысячи 857 общедомовых чатов, владельцем которых является ГЖИ. По ее словам, в них присутствуют представители управляющих компаний.
Ранее в Госжилинспекции отреагировали на жалобы рязанцев на неубранные дворы и сосульки на крышах.
Фото: скриншот с эфира «ТКР».