Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
1 час назад
190
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
Вчера 11:03
2 956
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 124
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 048
Глава Госжилинспекции Рязанской области неудовлетворительно оценила работу УК
В эфире «ТКР» она отметила проблемы с нечищеными входными группами, тротуарами, выездом и колейностью, подчеркнув необходимость своевременного обслуживания придомовой территории. Для оценки работы УК учитываются мнение жителей, наличие техники, коммуникация с собственниками и реакция на жалобы. Низкие позиции в рейтинге могут привести к лишению лицензий. В Рязанской области действует 4 857 общедомовых чатов в мессенджере MAX под контролем ГЖИ, где присутствуют представители управляющих компаний.

Начальник Госжилинспекции Рязанской области Татьяна Тарасюк неудовлетворительно оценила работу управляющих компаний. Об этом она рассказала в эфире телеканала «ТКР».

"Я бы оценила их работу как неудовлетворительную. Мы проживаем в многоквартирных домах и, выходя из своих подъездов, видим не очень радужную картину: нечищеные входные группы, тротуары, проблемы с выездом, колейность. Управляющие компании должны своевременно приступать к обслуживанию придомовой территории", — заявила Татьяна Тарасюк.

Глава ГЖИ уточнила, что существует несколько критериев оценки работы управляющих компаний, в большинстве случаев распределение мест в рейтинге зависит от жителей. Влияют также следующие факторы: наличие техники, умение общаться с собственниками, реагирование на жалобы. Низкие места в рейтинге могут стать основанием для лишения УК лицензий.

Татьяна Тарасюк рассказала, что в Рязанской области в мессенджере MAX существует 4 тысячи 857 общедомовых чатов, владельцем которых является ГЖИ. По ее словам, в них присутствуют представители управляющих компаний.

Ранее в Госжилинспекции отреагировали на жалобы рязанцев на неубранные дворы и сосульки на крышах.

Фото: скриншот с эфира «ТКР».