Экс-директора рязанской музыкальной школы обвинили в мошенничестве

По версии следствия, с октября 2019 года по март 2024 года под предлогом отсутствия необходимого финансирования и необходимости расходовать денежные средства на хозяйственные нужды обвиняемая получала от подчиненных часть их премии. Причинен материальный ущерб на общую сумму более 490 тысяч рублей. Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (три эпизода мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба) направлено в Рязанский райсуд.

63-летнего экс-директора музыкальной школы в Рязанском районе обвинили в мошенничестве. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

