Депутат предложила ограничить доступ к порносайтам для бездетных россиян

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ограничить доступ к порносайтам для граждан без детей. Об этом она написала в Telegram-канале журналиста Наталии Троицкой.

По словам Буцкой, подросткам и молодежи необходимо вести интимную жизнь, иначе они ищут «суррогаты» в виде сайтов для взрослых.

«Может быть, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети, потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой. Люди должны заниматься любовью для того, чтобы у них рождались дети», — заявила депутат.

Инициатива вызвала резонанс в СМИ и соцсетях, где пользователи отмечают, что на рождаемость больше влияют доступное жилье, социальная поддержка и экономическая ситуация.