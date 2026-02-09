Бастрыкин поручил начать уголовное дело после нападение бездомных собак в Сасове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился начать уголовное дело по обращению жительницы города Сасово в Рязанской области. Женщина сообщила о проблеме с безнадзорными собаками, которые живут рядом с многоквартирными домами и детским садом. По ее словам, эти животные часто ведут себя агрессивно, и в прошлом году одна из собак укусила ее внука. Несмотря на множество обращений в различные инстанции, ситуация не изменилась, и отлов собак не был организован. Теперь Следственный комитет проводит проверку и будет следить за расследованием.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился начать уголовное дело по обращению жительницы Сасова в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Женщина сообщила о проблеме с безнадзорными собаками, которые живут рядом с многоквартирными домами и детским садом. По ее словам, эти животные часто ведут себя агрессивно, и в прошлом году одна из собак укусила ее внука.

Несмотря на множество обращений в различные инстанции, ситуация не изменилась, и отлов собак не был организован.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Рязанской области Олегу Васильеву возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования. Центральный аппарат ведомства проконтролирует исполнение поручения.