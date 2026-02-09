Банк России может снизить ключевую ставку до 15,5% уже 13 февраля

Банк России 13 февраля, вероятно, снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта: до 15,5%. Об этом в эфире радио Sputnik заявил экономист Игорь Костиков.

Он отметил, что большего снижения ожидать не стоит.

«От 16%, которые сейчас, будет 15,5%. Вот на таком уровне остановимся, а дальше будет зависеть от того, как будет двигаться инфляция», — пояснил эксперт.

Костиков добавил, что при дальнейшем снижении инфляции в марте возможно очередное уменьшение ставки на один процентный пункт, а тенденция может сохраниться и в апреле. Если же инфляция останется высокой, снижение в феврале и марте будет ограничено 0,5 процентного пункта.