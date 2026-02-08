За сутки в Рязанской области потушили пять пожаров

В МЧС отметили, что за сутки на территории Рязанской области зарегистрировано четыре техногенных пожара. Один раз сотрудники привлекались на тушение мусора. Техногенные пожары потушили в Милославском и Касимовском муниципальных округах, также два раза огонь тушили в Рязани.

За сутки в Рязанской области потушили пять пожаров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС 8 февраля.

Напомним, тушение «Мерседеса» около ЦПКиО в Рязани попало на видео. Вечером 7 февраля в Рязани загорелась квартира.