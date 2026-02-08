За сутки снегопады прибавили Рязанской области до 13 сантиметров сугробов

Лидером по глубине снега стал рабочий поселок Тума в Клепиковском районе. Здесь толщина покрова достигла 78 сантиметров, прибавив за сутки 9 сантиметров. На втором месте — поселок Елатьма с 76 сантиметрами. В крупных населенных пунктах ситуация следующая: в Сасово сугробы выросли до 62 сантиметров, в Рязани — до 61 сантиметра. Меньше всего снега накопилось в поселке Павельцы Скопинского района — лишь 46 сантиметров.

По данным на утро 8 февраля, снежный покров в регионе заметно прибавил в высоте после прошедших осадков. По данным синоптиков , наибольший прирост зафиксирован в Окском заповеднике — почти 13 сантиметров.

Лидером по глубине снега стал рабочий поселок Тума в Клепиковском районе. Здесь толщина покрова достигла 78 сантиметров, прибавив за сутки 9 сантиметров. На втором месте — поселок Елатьма с 76 сантиметрами.

В крупных населенных пунктах ситуация следующая: в Сасово сугробы выросли до 62 сантиметров, в Рязани — до 61 сантиметра. Меньше всего снега накопилось в поселке Павельцы Скопинского района — лишь 46 сантиметров.